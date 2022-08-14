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    Bir efsane kitap daha dizi oluyor...Ahmet Ümit duyurdu!

    Ünlü yazar Ahmet Ümit, romanlarında okurun karşısına çıkan Başkomser Nevzat karakterinin televizyon dizisi olacağını duyurdu.
    • 14.08.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 15:01
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    Bir efsane kitap daha dizi oluyor...Ahmet Ümit duyurdu!

    Türk edebiyatının sevilen isimlerinden olan Ahmet Ümit, hayranlarına müjdeyi verdi...

    Ahmet Ümit’in meşhur polisiye karakteri ‘Başkomser Nevzat’ edebiyattan sonra, dizi dünyasına da adım atıyor.

    Polisiye romanlarıyla tanınan ünlü yazar Ahmet Ümit'in 'Karanlıkta Koşanlar', 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir', 'Kavim', 'İstanbul Hatırası', 'Sultanı Öldürmek' ve 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanlarında yer alan "Başkomser Nevzat" karakteri dizi oluyor.

    Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından proje çalışmalarının başladığını duyurdu.

    "Nihayet dizi oluyor"

    Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit, şu ifadeleri kullandı:

    "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor.Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor"

     

    Bir efsane kitap daha dizi oluyor...Ahmet Ümit duyurdu! #1Bir efsane kitap daha dizi oluyor...Ahmet Ümit duyurdu! #2


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