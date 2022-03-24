Bir gecede kaderi değişmiş! Mahmut Tuncer'in eski mesleği şok etti...

Bir gecede kaderi değişmiş! Mahmut Tuncer'in eski mesleği şok etti...

Türküleriyle dillere dolanan Urfalı sanatçı Mahmut Tuncer, müzik hayatından önce çok başka bir kariyer hedeflemiş. İşte Mahmut Tuncer'in eski mesleği...

Ünlüler dünyasından ilginç keşfedilme hikayelerinden birisi de Mahmut Tuncer'e ait.

Türküleri, dansları ve eğlenceli kişiliğiyle sevilen Mahmut Tuncer, şarkılarıyla da Türkiye'nin sevilen sanatçılarından birisi.

Mahmut Tuncer'i bu günlere getiren hikayesi ise pek bilinmiyor.

Sahne hayatından önce hayalini kurduğu mesleğin yolunda ilerleyen Tuncer, İbrahim Tatlıses ile tanışmasıyla kaderini başka bir yöne çeviriyor.

Halay denilince akla gelen ilk isim olan Mahmut Tuncer'in eski işini duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Mahmut Tuncer'in meşhur olma hikayesi...

YEŞİL SAHALARDAN, SAHNELERE

59 yaşındaki Mahmut Tuncer, küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı.

Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu.

İBRAHİM TATLISES DOKUNUŞU

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür.

Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğini öğretir.

ALBÜM VE GERİSİ

1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

MAHMUT TUNCER ŞARKILARI

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo by Mahmut Tuncer (2018)

MAHMUT TUNCER FİLMLERİ

Hep Yek 3 (2019)

Sinyalciler (2017)

Yeşil Deniz[3] (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşiler (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

Sensiz Yaşayamam (1985)

Uç Güzel Güvercinim (1984)

Feryat (1983)

İkimiz de Sevdik (1983)

Can Kurban (1983)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcan (1981)