Bir girdi, bir çıktı! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuz keyfi yaptı

İrlandalı Cloe Loughnan 2014 yılında ile dünyaevine girmesinin ardından üne kavuştu.

Mutlulukları kısa süren ve Serdar Ortaç 2019 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Ünlü model Chloe, güzelliği ve paylaşımlarıyla Türkiye'de hala dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Havuz başı pozları

Fiziği ve güzelliğiyle bakanı hayran bırakan Chloe, adeta gösteri yaptı.

Havuzun kenarına uzanan Loughnan, arkasına da deniz manzarasını aldı.

Paylaşımına "Su bebeği" notunu düşen ünlü manken, beğeni topladı.

Bir girdi, bir çıktı! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuz keyfi yaptı
Bir girdi, bir çıktı! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuz keyfi yaptı
Bir girdi, bir çıktı! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuz keyfi yaptı