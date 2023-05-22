Bir girdi, bir çıktı! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuz keyfi yaptı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, havuz başında verdiği pozlarla gündem oldu.

İrlandalı manken Cloe Loughnan 2014 yılında Serdar Ortaç ile dünyaevine girmesinin ardından üne kavuştu. Mutlulukları kısa süren Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç 2019 yılında evliliklerini sonlandırdı. Ünlü model Chloe, güzelliği ve paylaşımlarıyla Türkiye'de hala dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Havuz başı pozları Fiziği ve güzelliğiyle bakanı hayran bırakan Chloe, adeta gösteri yaptı. Havuzun kenarına uzanan Loughnan, arkasına da deniz manzarasını aldı. Paylaşımına "Su bebeği" notunu düşen ünlü manken, beğeni topladı.