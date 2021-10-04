Bir imzayla tüm ünlüleri gölgede bıraktı! Çağatay Ulusoy bölüm başına servet kazanacak

Bir imzayla tüm ünlüleri gölgede bıraktı! Çağatay Ulusoy bölüm başına servet kazanacak

Uzun süredir televizyonlardan uzak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir dizi için OGM Pictures ile el sıkıştı. Ulusoy'un yeni dizisinden bölüm başına kazanacağı rakam ise şaşkınlık yarattı.

Son zamanlarda film ve dijital projelerde boy gösteren ancak uzun süredir televizyonlardan uzak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ''Menajerimi Ara'' dizisine konuk olmuştu.

Hayranları, Çağatay Ulusoy'un televizyonlara dönüp dönmeyeceğini merak ederken Ulusoy'un, ekranlara dönme kararı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Çağatay Ulusoy'un, yapımcılığını Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerin yapımcısı OGM Pictures'ın üstlendiği yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

BÖLÜM BAŞI 450 BİN TL KAZANACAK

Yakışıklı oyucunun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelmesi planlanan dizi için şimdiye kadar hiçbir oyuncunun almadığı rekor bir ücrete ''Evet'' dediği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre Çağatay Ulusoy, stopajı ve yurt dışı yayın hakları da dahil olmak üzere yeni projesinden bölüm başına 450 bin TL kazanacak.

KIVANÇ TATLITUĞ VE KENAN İMİRZALIOĞLU'NU GERİDE BIKAKTI

Çağatay Ulusoy, bu anlaşma ile bölüm başına 350 bin TL ücretle zirvede yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'u geride bıraktı.