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    • Bir İstanbul Masalı'nın Esma Kozan'ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü...

    Bir İstanbul Masalı'nın Esma Kozan'ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü...

    Bir İstanbul Masalı'nda Esma Kozan'a hayat veren Ahu Türkpençe, yıllara meydan okuyor. Güzelliğiyle bir dönem damga vuran Türkpençe, sosyal medya üzerinden hayranları için kareler paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 22:02
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    Bir İstanbul Masalı'nın Esma Kozan'ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü...

    Yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı, 2003-2005 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Bir İstanbul Masalı, hüzünlü ama güzel bir aşkı konu olarak ele aldı.

    Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe'nin başrolünde yer aldığı dizi, yurt içi ve yurt dışında ilgi gördü.

    2 sezon süren ve şarkıcı Kıraç'ın şarkılarını hazırladığı projede Ahu Türkpençe, "Esma Kozan" olarak seyirci karşısına çıktı.

    İlk başlarda dikkati çekmeyen ancak zamanla güzelleşen Esma Kozan, Mehmet Aslantuğ'un hayat verdiği Selim Arhan'a aşık oldu.

    Selim Arhan'la oldukça tutuklu ancak inişli-çıkışlı bir ilişki yaşayan Esma, bir yandan ise Ozan Güven'in hayat verdiği Demir Arhan'ı etkilemişti.

    İki kardeşi güzelliği ile zaman zaman birbirine düşüren Esma Kozan'a hayat veren Ahu Türkpençe, geçen zamanda hiç değişmedi.

    Hala çok güzel ve hala etkileyici olan genç oyuncu Ahu Türkpençe, uzun süredir ise ekranlarda yer almıyor.

    AHU TÜRKPENÇE'NİN SON HALİ

    2 Ocak 1977 yılında dünyaya gelen güzeller güzeli Ahu Türkpençe, Esma Kozan karakteriyle akıllara kazındı.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine giren ve oyunculuğa adım atan Türkpençe, sayısız projede yer aldı.

    Yedi Numara, Azad, Neredesin Firuze gibi yapımlarda yer alan oyuncu, geçen zamana rağmen hala çok güzel...

    Bir İstanbul Masalı nın Esma Kozan ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü... #1

    Güzelliğini koruyan ve sosyal medyadan hayranları için kareler paylaşan oyuncu, hayranlarından beğeniler alıyor.

    "Hala çok güzelsin" yorumlarını alan Ahu Türkpençe'nin ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor.

    Bir İstanbul Masalı nın Esma Kozan ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü... #2

    Bir İstanbul Masalı nın Esma Kozan ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü... #3

    Bir İstanbul Masalı nın Esma Kozan ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü... #4

    Bir İstanbul Masalı nın Esma Kozan ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü... #5

    Bir İstanbul Masalı nın Esma Kozan ı bakın şimdi ne halde! Güzelliği iki kardeşi birbirine düşürmüştü... #6


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