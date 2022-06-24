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    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz'ın son hali şaşırttı

    Eski manken Tuğçe Kazaz, son açıklamaları nedeniyle gündem oldu. İki kez din değiştiren ünlü ismin son hali ise dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 15:30
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    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz'ın son hali şaşırttı

    2001 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile adını duyuran ve birinci seçilen Tuğçe Kazaz, ardından podyumlara atıldı.

    Uzun süre mankenlik yapan Tuğçe Kazaz, çalkantılı aşk hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer aldı.

    Kenan Doğulu ve Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile anılan Tuğçe Kazaz,o günlerde rol aldığı Yunan yapımı ‘Radyo Tantana’ adlı filmin setinde tanıştığı oyuncu Yorgo Seitaridis ile aşk yaşamaya başladı.

    Din değiştirmesiyle gündem oldu

    Çekimleri Kos’ta gerçekleşen film setinde yakınlaşan ikili evlilik kararı aldı. Kazaz Yunanistan’a taşındı.

    Nikâhtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.

    İki kez din değiştiren Tuğçe Kazaz, podyum kariyerinin ötesinde gündeme dair açıklamalarıyla adından söz ettirmeye başladı.

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #1

    Tuğçe Kazaz'ın son hali

    Bir dönem AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilen, son yıllarda yaptığı siyasi çıkışlarla dikkat çeken Tuğçe Kazaz, bugün de dış politika yorumlarıyla gündeme geldi.

    Kazaz katıldığı bir programda 'Sınırlar yeniden çizilmeli, gerekirse adalara girilmeli'' yorumuyla sosyal medyayı ikiye böldü.

    39 yaşındaki Tuğçe Kazaz'ın son hali ise "hiç değişmemiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #2

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #3

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #4

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #5

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #6

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #7

    Bir kapandı, bir açıldı! Eski manken Tuğçe Kazaz ın son hali şaşırttı #8

     

     

     


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