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- Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm fragmanı! Fırat, Elif'e olan aşkını ilan ediyor!
Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm fragmanı! Fırat, Elif'e olan aşkını ilan ediyor!
ATV'nin başarılı dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm fragmanı..
- 07.11.2022 - 11:25
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu ve Tuğçe Açıkgözyer'in yer aldığı dizi her bölümüyle heyecan yaratıyor.
NG Medya imzalı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlenirken senaryosunu Özgür Evren Heptürk yazıyor.
10. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan anlar izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı. Fırat, annesini karşısına alarak Elif'e olan aşkını hilan ediyor.
İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı..