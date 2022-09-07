Bir Küçük Gün Işığı 2.bölüm fragman: Güneş!

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı" için geri sayım başladı...

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu da merak edildi.

Bir Küçük Gün Işığı, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla öne çıktı.

Dizinin ilk tanıtımında yer alan güçlü diyaloglar da dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı.

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" sorusuyla başlayan Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı, yürekleri ısıtan anlatımı ile kalplere dokunacak bir hikayenin ilk ipuçlarını verdi.

Bir Küçük Gün Işığı, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 5 Eylül Pazartesi günü izleyicilerle buluştu.

İlk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 2. bölüm fragmanı...

Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm Fragmanı

Bir Küçük Gün Işığı konusu

Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan ve tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.