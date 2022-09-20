Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm fragman: Seni her şeyden korurum...

Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm fragman: Seni her şeyden korurum...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi, pazartesi günleri ATV'de.

ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı" başladığı ilk günden itibaren izleyicilerden tam not aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Bir Küçük Gün Işığı son olarak 3. bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümde; Elif, Güneş’in kendi kızı olmadığını ama babasının eşi olduğunu söylüyor. Ona olan sevgisinin de buradan geldiğini anlatıyor.

Bir Küçük Gün Işığı izleyicileri 3.bölümün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Dizinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm Fragmanı