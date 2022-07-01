'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde Seray Kaya'nın partneri Yasak Elma'dan! Bu çift olay olur!

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde Seray Kaya'nın partneri Yasak Elma'dan! Bu çift olay olur!

Mahkum dizisinde Cemre rolünü canlandıran Seray Kaya, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin kadın başrol oyuncusu oldu. Partneri ise Yasak Elma'nın yıldızı Berk Oktay olarak açıklandı.

ATV sezona yeni yapımlarla hız kesmeden devam ediyor.

''Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar...'' mottosuyla yola çıkan “Bir Küçük Gün Işığı” dizisi duygu dolu hikâyesiyle atv’nin yeni sezonunda ekranlara gelmek için hazırlıklarına başladı.

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği “Bir Küçük Gün Işığı”nın kadrosu da netleşti.

Sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Berk Oktay kadroda

Erkek başrol oyuncusu kim olacak derken Seray Kaya'nın partneri de açıklandı.

Yasak Elma dizisinde hikayesi biten Berk Oktay, ATV ile el sıkıştı. Oktay, dizide Fırat karakterine hayat verecek.

İkili okuma provasında ilk kez bir araya gelerek objektiflere poz da verdi.