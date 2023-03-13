Bir Küçük Gün Işığı'nın çılgın Dila'sı gerçekten cesur çıktı! Pozlarıyla sosyal medyayı silkeledi... Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Dila karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Tuğçe Açıkgöz, Instagram'daki kareleriyle mest etti.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekranda oluyor.

İzleyicinin sevdiği yapımlar arasında yer alan dizi, Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Azra Aksu gibi isimleri bir araya getiriyor.

Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi ise Tuğçe Açıkgöz.

Dila karakterini canlandıran Tuğçe Açıkgöz, Güneş'in gerçek annesine hayat veriyor.

Rolü gereği izleyicilere kan kusturan Dila'yı gerçekte görenler gözlerini alamadı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın çılgın Dila'sı sosyal medyada oldukça aktif çıktı.

Güzelliğini sergileyen ünlü oyuncu, pozlarıyla dikkat çekti.

Dila'yı gören mest oldu

30 yaşındaki Tuğçe Açıkgöz, ilk defa 2005'te Alaturka ve Babam Geri Döndü adlı filmleri için kamera karşısına geçti.

Ardından Vatan Sağolsun, Leke, Sol Yanım, Menajerimi Ara dizilerinde rol alan Açıkgöz, asıl çıkışını Bir Küçük Gün Işığı ile yakaladı.

Soyadı benzerliğinden dolayı Hadise ile akraba olup olmadığı merak edilen Tuğçe Açıkgöz'ün bir bağı bulunmuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, her bir karesiyle kendine hayran bırakıyor.

İşte paylaşımlarından bazıları...