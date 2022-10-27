Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu kimdir? Ünlü oyuncuya hırsızlık şoku!

Şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu yaşadıklarını anlattı. Peki Esra Dermancıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde entrika dolu Ümran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Dermancıoğlu, oyunculuk kariyerine ilk olarak bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başladı. Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 139. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ardından Fatmagül’ün Suçu Ne?, Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kırgın Çiçekler, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı projelerde yer aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, başından geçen olayı takipçileriyle paylaştı.

Esra Dermancıoğlu’na hırsızlık şoku

Sosyal medya hesabında 3,5 yıldır yazdığı senaryonun çalındığını anlatan Esra Dermancıoğlu, sözleriyle şoke etti.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Marifetli, benzersiz ve sipariş olmayan bütün işleriniz için, senaryolarınızı verirken sizi yönlendirdikleri yapımcılara uyarı edin… Sizi onlar alıp bir yapımcıya götürüyorlarsa daha da dikkat edin… Ellerinde “bizde katiyen böyle bir hikaye değil bu fazla orijinal“ dedikleri zaman bütün varlığınızla bu cümlelere inanmayın… Yapımcı size “ben bu mecralara götürüyorum” dediğinde takibini yapın… Götürülen mecralara size bu geldi mi diye araştırın peşini bırakmayın… Kimseye güvenmeyin… Yanınızda “bunun hakkını ararız” diyenlere inanmayın arkanıza baktığınızda bir tek kolonoskopi aletini görürsünüz!!! Her yapımcı natürel ki benzer değil ne şahaneleri ile çalıştım çalışmaya devam ediyorum. Uzun bir zamana yayılıyorsa işin gidişatını sorgulayın çünkü siz beklerken o fikri çoktan alıp sete çıkmış olabilirler bana 1 yıl kaybettirdiler… Yazılacak fazla şey var ama bunlara dikkat edin. Masaya avukatla oturun… Kolonoskopiye maruz kalmayın! Sizi seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncunun paylaşımından sonra hayatı merak konusu oldu. Peki Esra Dermancıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Esra Dermancıoğlu kimdir?

7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esra Dermancıoğlu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 139. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için[3] boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.