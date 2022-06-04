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    Bir önden bir arkadan poz verdi! Kardeşlerim'in Ayşe'si mini kombini ve mavi gözleriyle büyüledi...

    Kardeşlerim dizisinin Ayşe'si Çağla Şimşek, yeşil pembe mini etekli kombiniyle kamera karşısına geçerek takipçilerinden beğeniyi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 15:55
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    Bir önden bir arkadan poz verdi! Kardeşlerim'in Ayşe'si mini kombini ve mavi gözleriyle büyüledi...

    Asıl çıkışını "Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle yapan Çağla Şimşek, ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı.

    Dizide Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Şimşek, öte yandan sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor.

    Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

    Çağla Şimşek'ten yeni pozlar

    Instagram hesabında 2,5 milyon takipçisi bulunan Şimşek, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Ceketi ve mini eteği ile kamera karşısına geçen Çağla Şimşek, peş peşe cesur pozlar verdi.

    Yeşil pembe takımı ve mavi gözleriyle güzelliğini ortaya koyan Şimşek'e binlerce beğeni geldi.

    İşte o kareler...

    Bir önden bir arkadan poz verdi! Kardeşlerim in Ayşe si mini kombini ve mavi gözleriyle büyüledi... #1

    Bir önden bir arkadan poz verdi! Kardeşlerim in Ayşe si mini kombini ve mavi gözleriyle büyüledi... #2

    Bir önden bir arkadan poz verdi! Kardeşlerim in Ayşe si mini kombini ve mavi gözleriyle büyüledi... #3

    Bir önden bir arkadan poz verdi! Kardeşlerim in Ayşe si mini kombini ve mavi gözleriyle büyüledi... #4


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