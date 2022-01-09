Başrollerinde Salih Bademci, Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Netflix'in Türk dizisi Kulüp'ü bir oturuşta bitirip benzer dizi arayışına geçenler için 5 yapım sıraladık.

Dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformu Netflix'in büyük ses getiren Türk yapımı Kulüp dizisi, gündemdeki yerini koruyor.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ile Salih Bademci'nin yer aldığı ve İstanbul'un 1950'li yıllarında geçen Kulüp dizisi, kısa süre içerisinde epey izleyiciye ulaştı.

Uzun yıllar hapishaneden çıktıktan sonra, bebekken terk etmek zorunda kaldığı kızı Raşel'le bir araya gelen Matilda ve çevresindekilerin hikayesini anlatan Kulüp'ün hikayesi, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kenan Doğulu ve Sezen Aksu imzası taşıyan bestelerine kadar her şeyi övgülere boğulan dizinin yayınlanan 4 bölümlük ikinci kısmını da bir solukta bitirenler için Kulüp sonrası neler izlenebilir listesi hazırladık.

İşte bir oturuşta bitirenlere Kulüp tadında 5 dizi önerisi…

THE MARVELOUS MRS. MAISEL

Ellilerde Türkiye bambaşka bir gerçeği yaşarken, okyanusun diğer tarafında kültürel devrimlerinin nihayetine ermek üzere olan bir Amerika ve New York özelinde bambaşka hayatlar süren Yahudi aileler varmış tabii.

Gilmore Girls’ün yaratıcı Amy Sherman-Palladino’nun hayat arkadaşı ve ortağı Daniel Palladino’dan da destek olarak ortaya çıkardığı The Marvelous Mrs. Maisel, göz boyayan setleri ve gardırobumuzda görmek istediğimiz kostümleriyle Kulüp’ü bir hayli hatırlatıyor.

Hem ana karakteri Midge’in aile baskısı ve toplumun kadınlardan ölçüsüz beklentileri altında boğulmasıyla birlikte kendini stand-up yapmak üzere sahneye atışında Kulüp’ün Selim Songür’ünden izler bulabilmek de mümkün.

BACK TO LIFE

Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Matilda’nın hapisten çıkmasıyla birlikte bütün dünya nasıl sırtına yük olduysa, Britanya usulü kara komedi Back to Life dizisinin ana karakteri Miri’nin de 18 yıllık ceza sonrası yaşamı, bir hayli karanlık başlıyor.

Ancak ‘’Episodes’’ ve ‘’Breeders’’ gibi yapımlarla adını duyuran Daisy Haggard’ın hem yazıp hem de başrolünü üstlendiği Back to Life dizisi, bütün gücünü mizahtan alıyor.

İkinci sezonunu tamamlayan dizide, istemeden en yakın arkadaşının ölümüne sebep olan Miri, geçmişi sürekli yüzüne vuruldukça bir şeylere tutunmakta ve hayatını düzene koymakta güçlük çekerek her gün yeni bir cephede savaşmaya devam ediyor.

PARENTHOOD

Kulüp dizisinde, Matilda’nın kızı Raşel için İsrail’e dönüş biletini kullanmaktan vazgeçen fedakar ebeveyn modelinin bir benzeri, yıllar önce Parenthood dizisinde yaşanmıştı.

‘’Ron Howard’’ filminden uyarlanan altı sezonluk Parenthood, yerli dizilerin formüllerine alışkın seyirciye de hitap ediyor.

Kadrosunda Peter Krause, Lauren Graham, Michael B. Jordan, Miles Heizer, Jonathan Tucker gibi ünlü isimilerin yer aldığı bu yapım, büyük bir aile içerisinde olup bitenleri ele alışıyla yüreklere ateş düşürüyor.

POSE

Kulüp dizisinde herkesin ilgisi çeken konulardan biri de kendi aileni yaratma, kandaşlar yerine tutunacak yeni kaderdaşlar bulabilme meselesi…

Bunun en iyi örneklerinden biri geçmiş nesli konu alan ve üç sezonluk macerasını tamamlayan Pose dizisinde de karşımıza çıkıyor.

Ryan Murphy yaratımı Pose dizisinde, LGBTİ+ kimliği bir süs ya da yem olarak değil, tarihteki tektonik değişimin önemli bir parçası olarak kullanılıyor.

HARLOTS

Kulüp dizisinin başarısının altında, hem kamera arkası hem senaryodaki imzalar hem de başrollerinde birbirinden değerli kadınların yer alması yatıyor.

Dizi, eril tahakküme görünürde karşı çıkarak değil ama kendi kurallarına diz çökmesini dolaylı yoldan sağlayan bir havaya sahip. Bunun en güzel örneklerinden biri de Hulu yapımı Harlots‘ta karşımıza çıkıyor.

18. yüzyıl Londra’sında geçen Harlots, hayatlarını seks işçiliği yaparak idame ettiren kadınları konu alıyor. Harlots, aslında tarihin kadınlar için hiç değişmediğini ve erkek egemen baskının her daim varlığını sürdürdüğünü hatırlatıyor.