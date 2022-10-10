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- Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Babası Zeynep'i bulabilecek mi?
Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Babası Zeynep'i bulabilecek mi?
- 10.10.2022 - 12:40
FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluştu.Dizinin başrolünde Alina Boz bulunuyor.
Bir Peri Masalı dizisi, her hafta çarşamba günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Alina Boz dizide bebek bakıcısı Zeynep karakterine hayat veriyor.Bir Peri Masalı dizisiniz kadrosunda Tarık Emir Tekin, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik ve Müfit Kayacan gibi oyunvular bulunuyor.
Dram türündeki dizide bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki bir parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılması ele alınıyor.
İlk iki bölümüyle merak uyandıran dizi Çarşamba günü 3. bölümüyle ekranlara gelecek.Merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı.İşte Bir Peri Masalı dizisinin 3. bölüm tanıtımı..