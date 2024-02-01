Haberler



Medya



Bir Sevdadır 2. bölüm 1.fragmanı: Yeşil'in çocukları başkasından çıktı! "Alın bu kadını"

Bir Sevdadır 2. bölüm 1.fragmanı: Yeşil'in çocukları başkasından çıktı! "Alın bu kadını" İlk bölümüyle büyük bir beğeni toplayan Bir Sevdadır dizisi, çarşamba akşamına damga vurdu. İzleyiciler gelecek hafta neler olacak merakla beklerken, fragman yayınlandı. İşte Bir Sevdadır 2. bölüm 1 fragmanı...