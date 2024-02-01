TRT 1'in Bozdağ Film imzalı çiçeği burnunda dizisi Bir Sevdadır, yayın hayatına başladı.
İlk bölümü ile milyonlarca izlenmeye ulaşan dizi, gündeme damga vurdu.
"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.
Dizinin başrollerinde ise Sude Zulâl Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Sinem Öztürk, Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer alıyor.
Yeni fragman
Bir Sevdadır dizisi 1. bölümünde hapisten çıkan Yeşil her şeyi göze alarak, çocuklarıyla birlikte ünlü futbolcu Yasin’in ailesi Bıçakçılar’a gitti.
Peki zengin ve ünlü Bıçakçı ailesi onu kabul edecek, kucak açacak mıdır?
Ünal, Yeşil’in peşini bırakacak mıdır?
Yeşil’in hapishanede yaptığı planlar, gerçek hayatta karşılığını bulacak mıdır?
İşte Bir Sevdadır dizisi 2. bölüm 1. fragmanı...