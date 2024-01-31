Bir Sevdadır dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yasin ile Yeşil'in hikayesi... TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır, yayın macerasına başladı. İzleyiciler, Bir Sevdadır dizi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalara başladı. İşte Bir Sevdadır dizisi hakkında merak edilenler...

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Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu, Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, TRT 1'de yayına başladı.

Her hafta Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor.

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.

Peki; Bir Sevdadır konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziye dair detaylar...

Bir Sevdadır dizi konusu

Yasin, milyonların sevgilisi ünlü bir Karadenizli futbolcu, Yeşil ise hayata epey yenik başlayan bir genç kadın...

Yeşil okutulmamıştır, erken yaşta evlendirilmek için büyütülmüştür. Henüz 18’ine bile basmamışken Cenap Ağa’nın oğlu Ünal ile evlendirilirken biri onu düğününden kaçırır. Bu kişi, Yasin’in ikizi ünlü futbolcu Ersin’dir. Aynı gece yaşanan kovalamacada Ersin ölür. Ünal sakat kalır ve kardeşi Ferhat ölür.

Yeşil hapse girer, 7 yıl yatar. Orada ikiz çocukları olur: İshak ve Boncuk. Aradan geçen yıllar kan davasını bitirmemiştir. Tahliye günü geldiğinde Ünal’ın kardeşi Tufan, kardeşlerinin intikamını almak üzere Yeşil’i cezaevi kapısında beklemektedir. Yeşil hapiste yattığı süre boyunca boş durmaz. Kendini her şeyiyle hayata hazırlar. Onu dışarıda büyük ve zorlu bir sınav beklemektedir.

Yaşananlardan dolayı artık bir ailesi olmayan Yeşil’in kendi ve çocukları için en büyük hayali bir ailedir. Yeşil her şeyi göze alarak, çocuklarıyla birlikte ünlü futbolcu Yasin’in ailesi Bıçakçılar’a gidecek ve onların himayesine sığınacaktır.

Bir Sevdadır oyuncu kadrosu

Feyyaz Şerifoğlu-Yasin

Sude Zülal Güler-Yeşil

Ekin Mert Daymaz-Tufan

Ahmet Yenilmez-Rıza Dayı

Doğukan Polat-Ünal

Sinan Tuzcu-İshak