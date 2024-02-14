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Bir Sevdadır dizisi, yayın hayatına TRT 1 ekranında başladı.
Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat ile birlikte başrolü paylaşan Sude Zülal Güler, "Yeşil" karakterini canlandırıyor.
23 yaşındaki Sude Zülal Güler, “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.
2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.
Siyah kuğu
Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Güler'in son pozu, takipçilerini mest etti.
Siyah uzun elbisesi ile objektif karşısına geçen Sude Zülal Güler, zarif duruşuyla beğeni topladı.
Güler'in fiziği ve duru güzelliği sosyal medyaya damga vurdu.
İşte Bir Sevdadır'ın Yeşil'i...