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Bir Sevdadır'ın Yeşil'i endamını gösterdi, zarafeti mest etti! "Kuğu kadın"

Bir Sevdadır'ın Yeşil'i endamını gösterdi, zarafeti mest etti! "Kuğu kadın" Bir Sevdadır ile izleyicilerin karşısına çıkan Sude Zülal Güler'in siyahlar içindeki zarif duruşu beğeni topladı.