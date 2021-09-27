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Bir süredir ekranlarda yoktu! Saba Tümer bakın hangi kanalla anlaştı

Bir süredir ekranlarda yoktu! Saba Tümer bakın hangi kanalla anlaştı

'Bayan kahkaha' olarak bilinen ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer, uzun süre sonra ekranlara dönme kararı aldı. Tümer'in yeni adresi de belli oldu.