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    Bir süredir ekranlarda yoktu! Saba Tümer bakın hangi kanalla anlaştı

    'Bayan kahkaha' olarak bilinen ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer, uzun süre sonra ekranlara dönme kararı aldı. Tümer'in yeni adresi de belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 17:13
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    Bir süredir ekranlarda yoktu! Saba Tümer bakın hangi kanalla anlaştı

    Bütün yazı tatil yaparek geçiren Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor.

    Yıllardır sohbet ve yarışma programlarının sunuculuğunu üstlenen Saba Tümer, ekranlarda olmadığı dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korudu.

    Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü ekran yüzü, şimdi de işiyle adından söz ettirmeye başladı. Bayan kahkaha olarak bilinen Saba Tümer'in yeni adresi de belli oldu.

    FLASH TV İLE ANLAŞTI

    Kahkahasıyla yıllara damga vuran Saba Tümer, geçtiğimiz yıllarda kapanan vr yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Flash TV ile anlaştı.

    Saba Tümer, yeni kanalı Flash TV'de haber bülteni öncesi sohbet programı sunacak.

    Bir süredir ekranlarda yoktu! Saba Tümer bakın hangi kanalla anlaştı #1

    Bir süredir ekranlarda yoktu! Saba Tümer bakın hangi kanalla anlaştı #2

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