Bir tane yetmez dedi, peş peşe paylaştı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i bornozunu açtı, sere serpe uzandı...

Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'i Yüsra Geyik, kusursuz fiziğini sergilediği yen pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Geyik'in karelerine sevenlerinden yorum yağdı.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile devam ediyor.

Aksiyon ve polisiyeye doyuran dizi, geçen 16 sezona rağmen reytinglerdeki başarı sıralamasını aşağı çekmedi.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, yaşana ayrılıklara rağmen final kararı almadı.

Dizinin ilk bölümünden beri kadroda olan ancak geçtiğimiz sezon ayrılan Yüsra Geyik, Zeliş karakteri ile bütünleşmişti.

Projenin rengi olan Yüsra Geyik, aldığı ayrılık kararının ardından diğer bir reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisine geçiş yaptı.

Ancak ünlü oyuncunun buradaki rolü kısa sürdü ve Camdaki Kız'da canlandırdığı Melisa karakterine geçtiğimiz aylarda veda etti.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu.

13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı ancak asıl çıkışı yukarıda da belirttiğimiz gibi Arka Sokaklar sayesinde elde etti.

Diziden ayrılan ancak yeniden dönmesi için hayranlarından baskı alan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımları ille ekranlardaki rolünü geri planda bırakıyor.

Yüsra Geyik kısacık eteği ile sosyal medyayı salladı

Zaman zaman cesur pozlarıyla gündeme gelen Yüsra Geyik bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Geyik, aktif kullandığı Instagram hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı.

O poza, "Hollywood starları gibisin", "Bayıldım, harika" gibi peş peşe yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde giydiği beyaz transparan elbisesi oldukça konuşulmuştu. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş rolü ile akıllara kazınan Yüsra Geyik; "Hayat Bilgisi", "Yabancı Damat", "Bebek Geliyorum Demez" gibi projelerde de rol aldı.