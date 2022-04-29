Bir tane yetmez dedi, peş peşe paylaştı! Burcu Özberk bikinisini giydi, dekoltesini açınca...

Güzelliği ile ortalığı kasıp kavuran Burcu Özberk, Bali'den paylaştığı karelerine yenilerini ekledi. Özberk dekolteli ve kırmızı rujlu kareleri, hayranlarından rekor beğeni aldı.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Huricihan Sultan karakteri ile tanınan Özberk, Güneşin Kızları sayesinde ününe ün kattı.

Çağlar Ertuğrul ile Afilli Aşk ve İlhan Şen ile Aşk Mantık İntikam dizilerinde yer alan oyuncu, geçen zaman içerisinde kariyerinin zirvesine çıktı.

Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Özberk, sosyal medyada ise milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Yer aldığı diziler sayesinde takipçi ve hayran kazanan Özberk, Aşk Mantık İntikam'ın final vermesinden sonra Bali'ye gitti.

Dinlenmek ve sezonu açmak için Bali'ye giden ünlü isim, güzel fiziğini giydiği kıyafetlerle sergilemeyi ihmal etmedi.

Burcu Özberk şov yaptı!

Aşk Mantık İntikam final yapınca tatil için Bali'ye giden Burcu Özberk mayolu ve dekolteli pozunu arka arkaya paylaşınca hayranları mest oldu.

Oyuncuyu gören hayranları dayanamayıp, "Bu nasıl güzellik", "Yakıyorsun", "Erittin buraları" tarzında yorumlar yaptı.

Bali'den paylaştığı her kare ile ayrı ayrı beğenilen Burcu Özberk'in kaslı kolları ve kusursuz fiziği ise kendisine ne kadar iyi baktığının bir göstergesi oldu.

Spor ve bakımını aksatmayan Özberk'in karelerine eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü kayıtsız kalamadı.