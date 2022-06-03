- Haberler
- Medya Haberleri
- Bir Yeşilçam efsanesiydi! Ah Nerede dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti
Bir Yeşilçam efsanesiydi! Ah Nerede dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti
- Haber Merkezi
- 03.06.2022 - 10:34
Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği Yeşilçam'ın efsane filmi Ah Nerede, yazlık dizi olarak Star TV ekranlarına uyarlanıyor.
Başrollerinde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Ah Nerede filminin dizi uyarlaması, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin kaleme aldığı Ah Nerede dizisi için geri sayım devam ediyor.
Yaz aylarında Star TV'de seyirciyle buluşacak olan Ah Nerede dizisinin çekimleri mayıs ayında başlamıştı.
İlk tanıtım geldi
Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı 10. Ev imzalı Ah Nerede dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Gülşen Bubikoğlu'nun hayat verdiği Zehra rolüne Nil Keser'in, Tarık Akan'ın oynadığı Ferit rolüne Oktay Çubuk'un hayat verdiği Ah Nerede dizisi, ilk tanımıtıyla büyük ilgi gördü.
Zehra ve Ferit'in renkli aşk hayatını anlatan dizi, ilk tanıtımıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
Ah Nerede oyuncu kadrosu
Dizide Hulusi Kentmen'in hayat verdiği Ferit'in babası Hakim rolünü Tarık Pabuççuoğlu, Şükriye Atav'ın hayat verdiği Ferit'in annesi Seniha rolünü ise Ayşe Kökçü canlandırıyor.
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Derya Alabora, Asena Keskinci, Orhan Ekşin, Korhan Herduran, Ahsen Türkyılmaz, Batuhan Sert, Samet Kaan Kuyucu rol alıyor.