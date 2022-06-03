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Bir Yeşilçam efsanesiydi! Ah Nerede dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti

Bir Yeşilçam efsanesiydi! Ah Nerede dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ah Nerede, yazlık dizi olarak Star TV ekranlarına uyarlandı. Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı Ah Nerede dizisinin ilk tanıtımı da yayınlandı.