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    Bir yılda 25 kilo birden verdi! Bergüzar Korel'den çok konuşulan kilo paylaşımı

    Geçtiğimiz yıl üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alan ve oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel, 25 kilo verdiğini duyurarak paylaşımda bulundu.
    • 09.11.2022 - 17:06
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    Bir yılda 25 kilo birden verdi! Bergüzar Korel'den çok konuşulan kilo paylaşımı

    2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift, geçtiğimiz sene üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı. İki erkek çocuğun ardından bir de kız bebek dünyaya getirdiği bilinen Korel, sosyal medya hesabında yaptığı önce/sonra paylaşımıyla çok konuşuldu.

    Bir yılda 25 kilo birden verdi!

    Ünlü oyuncu, eski ve yeni halinin olduğu paylaşımını "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notuyla paylaştı.

    Bir yılda 25 kilo birden verdi! Bergüzar Korel den çok konuşulan kilo paylaşımı #1

    Eski fotoğrafı ile şu anki hali arasında 25 kilo olduğunu söyleyen Korel, yeni imajını da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

    "Üç çocuk doğurmuş diyemezsin"

    Hala gençliği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımının altına "Üç çocuk doğurmuş diyemezsin", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

    Bir yılda 25 kilo birden verdi! Bergüzar Korel den çok konuşulan kilo paylaşımı #2

    Daha önce Ali ve Han isminde iki erkek çocuğu olduğu bilinen oyuncu, kızı Leyla'nın doğum anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Bir yılda 25 kilo birden verdi! Bergüzar Korel den çok konuşulan kilo paylaşımı #3


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