Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi gitti yerine eski eşi geldi! İşte canlandıracağı karakter

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi gitti yerine eski eşi geldi! İşte canlandıracağı karakter

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor. Son olarak diziye Altan Gördüm katılırken, canlandıracağı karakter ise belli oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting yarışında zirveyi bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova, heyecanlı bölümlerle devam ediyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yaşanan ayrılıklara rağmen final kararı almadı ve kadrosunu güçlendirdi.

Her Perşembe günü ekranda olan dizinin başrollerinde; Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan yer alıyor.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş gibi isimlerin ayrıldığı diziye, bomba bir isim transfer oldu.

Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda boy göstermeye hazırlanıyor.

Diziye Vahide Perçin'in ardından eski eşinin katılması dikkatleri çekerken, hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA HEYECAN ARTIYOR

Hünkar rolüne hayat veren Vahide Perçin'in ayrılığının ardından, yerini doldurmak için eski eşi geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Altan Gördüm’ün merak edilen rolünün detayları ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gördüm 4 sezondur süren fenomen dizide Haşmet Çolak karakterini canlandıracak. Güçlü bir toprak ağası olarak Adana’ya gelecek olan usta oyuncu bütün dengeleri değiştirecek.