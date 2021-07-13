Bir zaman Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek aşık oldu! Yeni sevgilisi..

Bir zaman Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek aşık oldu! Yeni sevgilisi..

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarılı bir performans sergileyen Hilal Altınbilek, Bodrum'da yeni sevgilisi ile görüntülendi. Hayranları, Hilal Altınbilek kiminle sevgili? Sorusunu gündeme taşıdı.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Züleyha Yaman" karakteri ile dikkati çekti.

Başarılı bir performans sergileyen oyuncu, uzun zamandır yalnızdı.

Özel hayatı ile gündeme gelmek istemeyen Altınbilek'in, yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.

Hayranları, "Hilal Altınbilek'in sevgilisi kim?" Sorusunu araştırmaya başladı.

HİLAL ALTINBİLEK'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Yazdığı kitaplar ve yaptığı tedavilerle çokça konuşulan yazar Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelmişti. Adriana Lima ile ayrılık kararı alan Metin Hara, bu defa oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte görüntülendi.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğan Altınbilek, ilkokulda itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve model oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı.

2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde, Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.