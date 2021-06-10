Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm özel tanıtım: Sevda ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm özel tanıtım: Sevda ölüyor mu?

ATV'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu akşam 100. bölümüyle ekranlara geliyor. 100. bölüme özel yayımlanan tanıtımda Sevda'nın vurulduğu görülüyor. Peki Sevda ölüyor mu?

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarına damgasını vuruyor.

Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi ünlü isimleri buluşturan Bir Zamanlar Çukurova, 10 Haziran Perşembe akşamı 100. bölümüyle ekranlara geliyor.

3 sezondur perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin 100. bölümüne özel tanıtım videosu yayımlandı. 100 bölümden kesitlerin yer aldığı tanıtımın son saniyelerinde, Nazan Kesal'ın hayat verdiği Sevda karakterinin vurulduğu görüldü.

Peki Sevda ölecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm özel tanıtımı...

Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm Özel Tanıtım İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÖLECEK Mİ?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu akşam 100. bölümüyle ekranlara geliyor.

Yayımlanan özel tanıtım videosunda Sevda'nın, kızı Ümit tarafından vurulduğu görüldü. Son zamanlarda Sevda karakterine hayat veren usta oyuncu Nazan Kesal'ın ekibe veda edeceği öne sürülmüştü.

Fragmanın da bunu doğrular nitelikte olması izleyicileri Sevda ölecek mi? sorusunu sormaya yöneltti. Sevda'nın ölüp ölmeyeceği ile ilgili oyuncudan ya da yapımdan bir açıklama gelmezken Nazan Kesal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki bölümlerle birlikte netlik kazanacak.