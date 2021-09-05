Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı: Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor

Dördüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 103. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı.

9 Eylül Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak olan dizinin yeni sezonunda, Hünkar'ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha odak noktası olacak. Demir'in katilinin ortaya çıkacağı yeni sezonda Züleyha ve Hakan gerilimi, ilçede iplerin gerilmesine neden olacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER OLACAK?

Çukurova'da yeni bir devir başlatan ve bu uğurda zorlu sınavlardan geçen Züleyha, Yamanlar Konağı'nın üzerinde gezinen kara bulutları dağıtmanın yolunu ararken kendini yepyeni bir hikâyenin içinde bulacak.

Diziye yeni katılan İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu, Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çekici bir giriş yapacak.