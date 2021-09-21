Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı: 'Yaşadığım kadar yaşadım...'

Bir Zamanlar Çukurova'nın 105. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına, Fekeli'nin ''Yaşadığım kadar yaşadım.'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı..

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, 105. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 105. bölümünden 2. fragman görücüye çıktı.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Kerem Alışık'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına, Kerem Alışık'ın hayat verdiği Fekeli'nin, ''Yaşadığım kadar yaşadım...'' sözleri damga vurdu.

Öte yandan Fekeli'nin kaza yaptığı görülen fragman, Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 105. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 104. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir.

Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha’nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder. Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding’de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.