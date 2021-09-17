Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı: 'Demir ölmemiş, yaşıyor!'

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına, Züleyha'nın sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, 104. bölümüyle ekranlara geldi.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yayınlanan 104. bölümüyle nefes kesti.

Yeni sezonda kadrosuna başarılı oyuncular İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ı dahil eden dizinin merakla beklenen 105. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha'nın, ''Demir ölmemiş, yaşıyor!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 105. Bölüm Fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir.

Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha’nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder. Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding’de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.