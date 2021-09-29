Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı: Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor!

Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı: Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 106. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin 106. bölümünde Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı..

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan 105. bölümüyle nefes kesti.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık'ün üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü milyonları ekran başına kilitlerken 'intikam planı' etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Dizinin merakla beklenen 106. bölümünden ikinci fragman da yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Hakan Gümüşoğlu ile konuşan Züleyha'nın, ''Eminim, Demir öğrenince çok kızacak.'' sözleri damga vurdu.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 106. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

FİKRET, DEMİR'İ BULMAK İÇİN SINIRI GEÇİYOR

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir.

Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

ZÜLEYHA VE HAKAN ORTAKLIKLARINI İLAN EDİYOR

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur.

Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

FEKELİ MEHMET KARA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır.

Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.