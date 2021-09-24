Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı: Demir'i memlekete getirecekler!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 106. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına, ''Demir'i memlekete getirecekler'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan 105. son bölümüyle nefes kesti.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve İlayda Çevik'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 106. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, ''Demir'i mevcutlu olarak memlekete getirecekler. Daha yeni bulmuşken kendi ellerimizle mahpusa teslim edeceğiz abimi.'' sözleri damga vurdu

Ali Rahmet Fekeli'nin, Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ilginç bir bilgiye ulaştığı görüldü. Fragmandaki ''Bu Mehmet Kara değil ki, bu Hakan Gümüşoğlu.'' sözleri dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 106. Bölüm Fragman İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı ''Mehmet Kara'' olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.

Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır.

Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.