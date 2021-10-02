Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı: Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti...

Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı: Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti...

Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan yeni fragmanı, seyircileri üzdü. Dizide Ali Rahmet Fekeli'nin hayatını kaybettiği görülürken, eklenen müzik ise herkesi ağlattı. İşte 107. bölüm 2. fragmanı...

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Bir Zaman Çukurova dizisi, yeni sezonu ile devam ediyor.

Sevilen dizi yeni bölümleri ile dikkati çekerken, 107. bölümün 2. fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Ali Rahmet Fekeli'nin hayatını kaybettiği görülürken, Lütfiye'nin, "Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti" sözleri herkesin yüreğini burktu.

Ali Rahmet için düzenlenen cenaze namazında Züleyha gözyaşlarına boğulurken, Çukurovalıların ise "Çukurova Fekeli Ağa'sız kaldı. Çukurova babasız kaldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedikleri duyuldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. BÖLÜMDE NE OLDU?

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir.

Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir. Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır.

Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler. Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.