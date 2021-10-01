Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı: Demir yaşıyor, hayatta!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, ''Demir yaşıyor, hayatta!'' sözleri dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, 106. son bölümüyle ekranlara geldi.

Başrolllerini İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yayınlanan 106. bölümüyle de milyonları ekran başına kilitledi.

Yeni sezonda da büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 107. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Gaffur'un ''Fekeli Ağam ölmüş.'' sözleri konağa ateş düşürdü. Öte yandan Züleyha'nın, ''Demir yaşıyor, hayatta. Lütfen ölmüş gibi konuşmayalım olur mu?'' sözleri, fragmana damga vurdu.

Fragmanın son sahnesinde ise Züleyha ile Hakan'ın yakınlaştığı anlar dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 107. Bölüm Fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. BÖLÜMDE NE OLDU?

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.

Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir.

Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.