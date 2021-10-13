Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı: Demir Yaman'la bir şey yaşadın mı?

Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı: Demir Yaman'la bir şey yaşadın mı?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan TIMS&B Productions imzalı Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 108. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 108. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölümde, Fikret'in himayesine ihtiyaç duymadığını belirten Züleyha, dolandırıldığını anlıyor.

Öte yandan Demir'in geçmişini öğrenen Züleyha, Hakan'a tüm öğrendiklerini anlatırken Hakan'ın, kardeşi Hülya'ya sorduğu, ''Demir Yaman'la bir şey yaşadın mı?'' sorusu fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 108. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

FİKRET VE ZÜLEYHA ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.

Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

ABDÜLKADİR VE BETÜL'ÜN ORTAKLIĞI MEYVELERİNİ VERİYOR

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir.

Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

HAKAN VE ZÜLEYHA DEMİR'İN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır.

Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.