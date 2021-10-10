Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm fragmanı: Hakan ile Züleyha yakınlaşmaya başlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm fragmanı: Hakan ile Züleyha yakınlaşmaya başlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 108. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hakan'ın, ''Yalnız değilsin, ben yanındayım senin.'' sözleri dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan TIMS&B Productions imzalı Bir Zamanlar Çukurova, 107. bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 108. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında, Fikret ile Betül'in birlikte olduğu görüldü.

Öte yandan Züleyha ile konuşan Hakan Gümüşoğlu'nun, ''Yalnız değilsin, ben yanındayım senin.'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 108. Bölüm Fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 107. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar.

Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.