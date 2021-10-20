Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm 2. fragmanı: Nasıl sevdim ben Demir'i?

Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm 2. fragmanı: Nasıl sevdim ben Demir'i?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 109. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha'nın, ''Nasıl sevdim ben böyle bir adamı?'' sözleri dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm 2. fragmanı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 21 Ekim Perşembe akşamı 109. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 109. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Hakan ile dertleşen Züleyha'nın, ''Sırf Yılmaz'ı yanan arabadan kurtardı diye nasıl sevdim ben böyle bir adamı ya?'' sözleri dikkati çekti.

Demir Yaman'ın Züleyha'ya yaşattığı acıların bir bir ekrana getirildiği fragmana, Hakan'ın, ''Nasıl unuttum ben bize yaptıklarını?'' diye ağlayan Züleyha'ya sarılması damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 109. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ZÜLEYHA, HÜLYA İLE YÜZLEŞMEYE HAKAN'LA BERABER GİDİYOR

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır.

Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

LÜTFİYE ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer.

Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

ANİDEN ZENGİNLEŞEN ŞERMİN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i, Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker.

Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.