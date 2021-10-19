Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı: Züleyha Demir'in yaşattığı acıları unutamıyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha'nın, ''Bize yaptıklarını nasıl unuttum?'' sözleri dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, 108. bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen TIMS&B Productions imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 109. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde Züleyha, Demir'in eski sevgilisini bulmak için İzmir'e gitmeye karar veriyor.

Öte yandan Züleyha, Demir'in kendisine yaşattığı acıları unutamıyor. Demir'in, kendisini Yılmaz'dan ayırdığını söyleyen Züleyha'nın, ''Bize yaptıklarını nasıl unuttum?'' sözleri dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 109. Bölüm Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.

Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir.

Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır.