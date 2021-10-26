Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı: Züleyha Fikret'e rest çekti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Züleyha ile Fikret arasındaki gerginlik damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 28 Ekim Perşembe akşamı 110. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 110. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında Hakan'a hesap soran Fikret'in,''Sen kimsin de sürekli Züleyha'nın yanında geziyorsun?'' sözleri dikkati çekti. Bunun üzerine Züleyha, ''Sen kimsin bana hesap sorabiliyorsun, ne sıfatla?'' diyerek Fikret'e rest çekti.

Fikret'in Züleyha'ya söylediği, ''Bir gün benim haklı olduğumu anlayacaksın!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 110. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır.

Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer.

Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i, Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker.

Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.