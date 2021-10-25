Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı: Züleyha Demir'den boşanıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Züleyha'ya yöneltilen ''Boşanacak mısın?'' sorusu damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 28 Ekim Perşembe akşamı 110. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 110. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmana Hakan'ın, Züleyha'ya yönelttiği, ''Gerçekten boşanacak mısın?'' sorusu damga vurdu.

Züleyha bu soruya, ''Beni tanısaydın bu soruyu sormazdın.'' şeklinde cevap verirken ikilinin dans ettiği anlar heyecanı katbekat artırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 110. Bölüm Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ZÜLEYHA, HÜLYA İLE YÜZLEŞMEYE HAKAN'LA BERABER GİDİYOR

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır.

Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

LÜTFİYE ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer.

Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

ANİDEN ZENGİNLEŞEN ŞERMİN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i, Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker.

Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.