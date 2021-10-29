Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı: Züleyha kızı Leyla'yla sınanıyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Leyla yaşasın!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 111. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmana, Züleyha'nın kızı için ''Leyla yaşasın!'' şeklindeki çığlığı damga vurdu. Peki Leyla ölecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 111. Bölüm Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.