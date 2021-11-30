Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı: Fikret ve Hakan Züleyha için kavga ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı: Fikret ve Hakan Züleyha için kavga ediyor!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Fikret ile Hakan Züleyha için yumruk yumruğa kavga ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 1 Aralık Perşembe akşamı 115. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümünde Hakan, Züleyha'ya Mehmet'in ona aşık olduğunu söylerken Züleyha buna inanmıyor.

Fikret'in Züleyha'ya aşık olduğunu öğrenen Lütfiye, ''İnsanların yüzüne nasıl bakacağız? Her gün aynaya nasıl bakacağız? Vicdanına nasıl hesap vereceksin?'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Hakan'ın gerçek yüzünü tüm Çukurova'ya göstermekte kararlı olan Fikret'in, ''Sen bittin Mehmet Kara!'' sözleri merak uyandırdı.

Hakan ile Fikret'in yumruk yumruğa kavga ettikleri fragmanda, Hakan'ın gerçek yüzünü öğrenen Fikret, ''Bu herif senin kamyonlarınla uyuşturucu kaçırıyor. Seni kullanıyor'' diyerek her şeyi Züleyha'ya anlattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO