Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Fikret Züleyha için ağlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Fikret Züleyha için ağlıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Fikret'in Züleyha için ağlaması dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 25 Kasım Perşembe akşamı 114. bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, son bölümüyle adeta nefes kesti.

Fekeli'nin öldüğü haberini alan Lütfiye'nin dünyası başına yıkılırken dizinin merakla beklenen 115. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanında Hakan'ın, ''İkimiz de aynı kadına aşığız.'' sözleri dikkati çekerken Fikret'in, ''Züleyha'yı kıskanmaya başladım.'' diyerek ağlaması damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm Fragmanı VİDEO