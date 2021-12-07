Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı: Hakan vuruldu, Züleyha'nın başı dertte!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ''Ya Züleyha'ya bir şey olursa?'' sözlerinin dikkati çektiği fragmana, Hakan'ın vurulması damga vurdu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 9 Aralık Perşembe akşamı 116. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanında, ''Adamın gözü dönmüş. Ya Züleyha'ya bir şey olursa?'' sözleri dikkati çekerken Züleyha uyurken yatağına birinin girdiği görüldü.

Hakan'ın, ''Ben birde görmezden gelirim, ikide affederim. Üçüncüde bu masayı yıkarım lan!'' dediği anlar heyecanı katbekat artırdı. Hakan'ın vurulması ise fragmana damgasını vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO