Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı: Fikret Çukurova'yı terkediyor!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, daha fazla acı çekmek istemeyen Fikret, Çukurova'yı terkediyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 1 Aralık Perşembe akşamı 115. bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, yayınlanan som bölümüyle de nefes kesti.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin merakla beklenen 116. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Fikret ile Betül nişanlanıyor.

Yayınlanan fragmanda Hakan, ''Çukurova'dan gitmek için ne istiyorsun?'' diye sorarken Fikret'in, ''Buradan gidersem Züleyha'yı unutabileceğimi mi sanıyorsun?'' diye sorması dikkati çekti.

Öte yandan Fikret'in, ''Daha fazla canım yansın istemiyorum. Kararımı verdim, Çukurova'dan gidiyorum.'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Fragmanı VİDEO