Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı: Züleyha'nın kalbi durdu!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Züleyha'nın kalbinin durduğu görüldü. İşte Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 9 Aralık Perşembe akşamı 116. bölümüyle ekranlara geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan ve başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin son bölümünde Züleyha vuruldu. Son bölümün ardından dizinin merakla beklenen 117. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında, Züleyha'nın başında ayrılmayan Hakan'ın, ''Sen güçlü bir kadınsın Züleyha, iyi olacaksın. Her zaman senin yanında olacağım, güven bana.'' sözleri dikkati çekti.

Hemşire, Züleyha'nın eşyalarını teslim etmek için yakınının kim olduğunu sorması üzerine Hakan, harekete geçip eşyaları teslim alır. Fikret ise hangi sıfatla yakını olduğunu sorgular. Hakan ise, ''Züleyha'nın nişanlısı sıfatıyla.'' şeklinde cevap verir.

Doktorların Züleyha'yı kurtarmak için mücadele ettiği sırada, Züleyha'nın kalbi durur. Peki Züleyha ölecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 117. Bölüm Fragmanı VİDEO