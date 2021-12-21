Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm 2. fragmanı: Betül'ün foyası ortaya çıktı, Fikret Betül'ü terketti!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Betül'ün sahtekar olduğu anlayan Züleyha, durumu Fikret'e anlatırken Fikret'in Betül'ü terkettiği görüldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 23 Aralık Perşembe akşamı 118. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 118. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanında, Betül'ün sahtekar olduğunu anlayan Züleyha, Saniye'ye, ''Arazilerimizi satıp cebe parayı atan Betül'müş.'' dedi.

Öte yandan Züleyha'nın, ''Betül şirketin içini boşaltıyormuş Fikret.'' sözleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Soluğu Betül'ün yanında alan Fikret'in, ''Sizin yüzünüzden az daha sahtekar bir kadınla evleniyordum!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO