Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı: Betül Haminne'yi öldürdü!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 118. bölüm fragmanında; Betül ile tartışan Haminne, yere düştü ve başından kan geldi. Betül'ün ''Haminne öldü anne!'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 16 Aralık Perşembe akşamı 117. bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, son bölümüyle de milyonları ekran başına kilitlmeyi başardı.

Son bölümün ardından perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin merakla beklenen 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Betül ile Haminne arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonucunda yere düşen Haminne'nin başından kan geldi. Panik içinde annesine seslenen Betül'ün ''Haminne öldü anne!'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

Peki Haminne ölecek mi? Serpil Tamur Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm Fragmanı VİDEO