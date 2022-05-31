Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı: Hastayı kaybettik, ölüm saati...

Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı: Hastayı kaybettik, ölüm saati...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Hakan, Züleyha'yı kurtarmak için kurşunların önüne atladı. Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan, kurtarılamadı ve öldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ATV'nin dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu bölümleriyle reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 141. bölümle birlikte ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, 2 Haziran Perşembe akşamı 139. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin merakla beklenen 139. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Hakan, Çukurova'dan gitmeden önce vedalaşmak için Züleyha'nın yanına geldi.

Tam o sırada Betül, ''Züleyha!'' diye bağırarak silahını ateşledi. Hakan, Züleyha'nın önüne atladı ve göğsünden vuruldu.

Betül kaçarken Hakan, apar topar kastaneye kaldırıldı. Ancak Hakan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Böylece Hakan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, ölerek diziden ayrıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 139. Bölüm Fragmanı İzle