Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: 'Hiçbir sevgi kusursuz değil'

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: 'Hiçbir sevgi kusursuz değil'

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonu için geri sayım başladı. 9 Eylül'de başlayacak olan dizinin tanıtımı da yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 9 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

Nazan Kesal, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hande Soral'ın veda ettiği dizinin 103. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına, ''Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer hep insan...'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölüm Fragmanı İZLE

İBRAHİM ÇELİKKOL FIRTINASI ESECEK

Öte yandan dizinin yeni sezonuna dahil olan İbrahim Çelikkol da merakla beklenen bölüm öncesi heyecanı kat kat artırdı.

Ünü dünyayı sarmış isimlerden biri olan İbrahim Çelikkol, izleyicinin 3 sezondur zirveden indirmediği diziye yeni bir heyecan getirecek.

Başarılı oyuncu, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak.

Ekranda olduğu üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu için çalışmalarını aylardır sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekanlar inşa etti. Adından sıkça bahsedilecek olan bu karakterin kostüm ve imaj çalışmaları ise yaklaşık üç ay sürdü.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU EZBERLERİ BOZMAYA GELİYOR

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.