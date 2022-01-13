Bir Zamanlar Çukurova bu akşam (13 Ocak) var mı, yok mu? İşte yeni bölüm tarihi

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam (13 Ocak) var mı, yok mu? İşte yeni bölüm tarihi

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.

Bu hafta da pek çok dizi yayınlanmayınca Bir Zamanlar Çukurova dizisinin akıbeti merak konusu oldu. ''Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova var mı, yok mu?'' sorusu,13 Ocak 2022 Perşembe ATV yayın akışıyla birlikte yanıt buldu.

Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yok mu, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tarihi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta da yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Bir Zamanlar Çukurova yerine bu akşam ATV'de Aman Reis Duymasın filmi yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak dizinin 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlaması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.